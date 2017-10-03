Так молодой человек 1998 года рождения зарегистрировал у себя 4 иностранных гражданина, мужчина 1965 года рождения прописал троих, а женщина 1970 года рождения — десятерых. Все они признались, что сделали это из-за корыстных целей. Сейчас всем им грозит наказание, в виде лишения свободы до трех лет.
Сургутские полицейские поймали горожан, прописывающих в свои квартиры иностранцев
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