​На Тюменском тракте молодой человек ограбил своего ровесника

К полицейским обратился 22-летний сургутянин, который сообщил, что его ограбили на 17 тысяч рублей. Стражи правопорядка задержали грабителя — ровесника потерпевшего, который рассказал, что возле дома на Тюменском тракте он увидел жертву, понял, что тот не сможет дать ему отпор, и забрал у него деньги. Сейчас грабителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.