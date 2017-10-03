К полицейским обратился 22-летний сургутянин, который сообщил, что его ограбили на 17 тысяч рублей. Стражи правопорядка задержали грабителя — ровесника потерпевшего, который рассказал, что возле дома на Тюменском тракте он увидел жертву, понял, что тот не сможет дать ему отпор, и забрал у него деньги. Сейчас грабителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.
На Тюменском тракте молодой человек ограбил своего ровесника
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