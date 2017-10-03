30 сентября в Югре прошел первый окружной турнир игры «Что? Где? Когда», посвящённый Дню Интернета в России // ФОТО

В Югре прошел первый окружной турнир игры «Что? Где? Когда», посвящённый Дню Интернета в России. Участие в интеллектуальной игре приняли старшеклассники из шести территорий : г.Ханты-Мансийска, г.Сургута, г.Нижневартовска, г.Нефтеюганска, п.Междуреченского и п.Горноправдинска. Такой интерактивный формат стал возможен благодаря режиму видеоконференцсвязи.

Все участники игры получали вопросы по теме Интернеа, после чего у них была минута на то, чтобы дать ответ.

Заместитель Губернатора Югры Алексей Забозлаев отметил, что такой турнир «Что? Где? Когда?» станет ежегодным: «Именно в праздник День российского Интернета, мы будем проводить турнир посредством этой великолепной возможности. Надеюсь, что через 2-3 года все 22 муниципальных образования будут участвовать не только в игре «Что? Где? Когда?», но и в каких-то других мероприятиях и конкурсах посредством интернета».

Победителями первого окружного турнира игры «Что? Где? Когда?», посвящённого Дню Интернета в России, стала команда из Ханты-Мансийска. На втором месте с минимальным отрывом – старшеклассники из Нефтеюганска, третьей стала команда города Сургут.