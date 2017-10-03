​На улице Чехова сбили 11-летнего ребенка

Сегодня в Сургуте на улице Чехова напротив д. 5 на нерегулируемом пешеходном переходе водитель Рено сбил несовершеннолетнего пешехода (2006 года рождения).
В результате ДТП автомобиль получил незначительное повреждение, пешеход каретой скорой помощи доставлен в травматологическую больницу.
Всего за прошедшие сутки на территории Сургута произошло 48 дорожно-транспортных происшествий, выявлено 684 нарушения ПДД. Более 30 водителей привлечены к ответственности за непредоставление преимущества в движении пешеходам и 55 нарушений допустили сами пешеходы.
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