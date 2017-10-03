Общественники и власти региона выбрали логотип для форума «Югра многонациональная»

В округе завершился конкурс на лучший логотип для форума «Югра многонациональная», который пройдет в Ханты-Мансийске с 11 по 12 ноября. В общей сложности на конкурс было подано 20 работ от авторов со всего региона. Победителем в итоге стал Тимур Якшимбетов из Радужного. О том, как проходил выбор лучшего логотипа siapress.ru рассказал начальник управления национальной политики департамента внутренней политики Югры Сергей Тимошков.

«Согласно положению о конкурсе наш департамент был представлен в составе жюри. Сначала из 20 поданных проектов они отобрали 10 лучших, после чего было устроено голосование в «Вконтакте». – поделился Сергей Тимошков. - Уже по его результатам был выбран победитель. Им оказался молодой человек из Радужного. Что касается самого форума, то уже есть программа мероприятия, ведутся переговоры с приглашенными экспертами и модераторами. Сейчас у нас уже зарегистрировано 400 участников».