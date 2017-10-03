​Начальник Госавтоинспекции назвал Москву самым безопасным городом в России для пешеходов

Начальник Госавтоинспекции Михаил Черников заявил, что Москва является самым безопасным городом в России для пешеходов, сообщают «Ведомости».

Черников отметил, что уровень аварийности с участием пешеходов минимизирован.

«Умышленно пешеход не побежит через дорогу на красный сигнал светофора, когда для него будет комфортно переходить правильно дорогу, «он и будет это делать», – убежден начальник Госавтоинспеции.

«В основном это невнимательность. Они разговаривают по телефону, слушают музыку (через наушники), идут в капюшоне – не видят, что происходит вокруг», – добавил Черников.