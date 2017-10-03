Кадыров поддержал борющуюся с «Матильдой» Поклонскую

Главы Чечни Рамзан Кадыров поддержал депутата Госдумы Наталью Поклонскую, сообщает «Интерфакс».

«Ее травят за несгибаемую волю, силу духа и за четкую позицию те, кто не имеет никакого отношения ни к Отечеству, ни к народу», – написал Кадыров в своем канале в Telegram.

Кадыров заявил, что Поклонская имела права высказаться против фильма «Матильда», и он в целом поддерживает её позицию. «Поклонская представляет в Госдуме интересы населения России. Петиция против этого фильма собрала 100 тысяч подписей, и хрупкая девушка защищает интересы тех, кому не все равно на историю своей страны. В своей борьбе она руководствуется лишь любовью к своей стране, отстаивая то, что дорого для каждого патриота – Родину», – заключил Кадыров.