Сургутянка Татьяна Бобылева получила нагрудный знак «Отличник здравоохранения»

Делегация медиков из Сургута приняла участие в работе XVIII Всероссийского научно-образовательного форума «Мать и Дитя – 2017», который прошел в Москве 27–29 сентября, сообщает Депздрав Югры.
В составе делегации были представители Сургутского клинического перинатального центра под руководством главного врача Ларисы Белоцерковцевой. Таким образом, старшая акушерка физиологического отделения клиники Татьяна Бобылева получила высокую награду из рук директора Департамента Минздрава РФ Елены Байбариной - нагрудный знак «Отличник здравоохранения».
Напомним, что знак «Отличник здравоохранения» является ведомственной наградой. Ею награждаются работники организаций здравоохранения, независимо от форм собственности, за многолетний плодотворный труд, профессиональное мастерство и высокие личные достижения в области здравоохранения, науки и подготовки медицинских кадров.