Нобелевскую премию по Физике получает трое ученых за открытие гравитационных волн

Нобелевскую премию по физике получат Райнер Вайс, американский физик германского происхождения и американцы Кип Торн и Барри Бэриш за «открытие, которое потрясло мир», за открытие гравитационных волн, за вклад в их изучение и регистрацию, сообщают «Ведомости» со ссылкой на официальный сайт Нобелевского комитета.

Вайс и Торн в 1992 г. предложили создать Лазерно-интерферометрическую гравитационно-волновую обсерваторию, после чего Бэриш её возглавил в 1994 году и добился существенного прогресса в ее работе.

Напомним, что об открытии гравитационных волн было объявлено в феврале 2016 г. Оно стало возможно благодаря проекту LIGO.