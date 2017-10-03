Урайская школа №5 открылась после четырехмесячного капитального ремонта

В Урае после капитального ремонта открылась школа №5. Заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев поздравил учащихся и персонал вместе с администрацией города и депутатами Думы, сообщает Департамент общ. Связей Югры.

«Очень рад за вас, таких преобразований вы действительно заслужили. Конечно же, войдя в обновленную школу, в вашей жизни появится много нового, но вам не стоит полностью прощаться со старым, – обратился к ребятам и педагогам заместитель руководителя региона. – Ученикам и педагогам школы №5 я желаю обязательно сохранить свои добрые традиции и достижения в кадетском движении, благодаря которым вы известны не только в нашем округе, но и в стране. Надеюсь, что в стенах этой школы будет воспитано еще много поколений кадетов».

Стоит отметиь, что капитальный ремонт учреждения длился на протяжении 4 месяцев. Это самый крупные ремонт школы с оновная города. Так, в школе полностью заменены все инженерные сети, утеплены фасады, оборудована приточно-вытяжная вентиляция, организована безбарьерная среда для детей с ограниченными возможностями. Образовательное пространство школы организовано в соответствии со всеми федеральными образовательными стандартами.

Также изменения произошли и на пришкольной территории Здесь оборудован плац для занятий строевой подготовкой, полоса препятствий, площадка для игровых видов спорта, есть зона с малыми игровыми формами для малышей.

«В прошлом году, когда комиссия принимала эту школу к началу учебного года, мы задумались, что текущими ремонтами не достичь необходимого результата. Школа эксплуатируется почти 40 лет, и за это время она значительно обветшала. Мы приняли решение – делать капремонт и сегодня убедились в правильности этого решения. Дети должны учиться, а педагоги работать в хороших, безопасных условиях», – заявил глава Урая Анатолий Иванов.