В Сургутском районе сотрудниками полиции задержаны три местные жительницы по подозрению в занятии проституцией. Так, жительница Федоровского 1991 года рождения оказывала интимные услуги за деньги. Таким же «бизнесом» занимались жительницы города Лянтора и с.п. Солнечный. Теперь жрицам любви придется заплатить штраф в размере от полутора до двух тысяч рублей.
Полицейские Сургутского района задержали трех ночных бабочек
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