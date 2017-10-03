​Михаил Селюков вручил награду Тюменской областной Думы главному фельдшеру Анжелике Дегтяревой

Депутат Тюменской областной Думы Михаил Селюков (фракция ЛДПР) провел встречу с сотрудниками Сургутской городской клинической станции скорой помощи. Михаил Викторович отметил высокий профессионализм коллектива учреждения, подчеркнув, что их ежедневный труд очень важен для каждого жителя города.

Также Михаил Селюков вручил Почетную грамоту Тюменской областной Думы главному фельдшеру Дегтяревой Анжелике Ивановне за многолетний добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство. Анжелика Ивановна работает в сфере здравоохранения уже почти 20 лет, и все эти годы трудится в сургутской скорой помощи. В течение многих лет она занимается подготовкой врачей и фельдшеров для участия во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства. С 2011 года специалисты учреждения ежегодно занимают I места на региональном этапе конкурса.

«Желаю всему вашему коллективу процветания, успехов, легких вызовов и, конечно же, сил и терпения, - сказал Михаил Селюков. – Без вас было бы невозможным спасение многих человеческих жизней».