Минобороны РФ рассказало о результатах ударов ВКС за последние два дня

Министерство обороны России заявило о 304 убитых боевиках «Исламского государства» (запрещенная организация в России), в том числе семь полевых командиров в результате ударов ВКС за последние двое суток, об этом сообщают «Ведомости».

Отмечается, что за последние два дня российские летчики разбомбили центр сбора и подготовки иностранных наемников ИГ, «в том числе около 40 боевиков с Северного Кавказа», и накрыли мобильную снайперскую группу.

Также уничтожены три командных и девять опорных пунктов, восемь танков, три артиллерийские установки, 17 внедорожников с установленным на них крупнокалиберным оружием и четыре склада боеприпасов.