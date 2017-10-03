​Сотрудники Росгвардии и бойцы ОМОН посетили ветеранов Великой Отечественной Войны в Сургуте

Сотрудники Росгвардии и бойцы ОМОН посетили сургутских ветеранов Николая Ивановича Маришкина, бывшего стрелка ВОХР, ветерана Великой Отечественной войны, которому на сегодняшний день 95 лет, а он самостоятельно водит автомобиль, и Татьяну Александровну Иванову, ветерана Великой Отечественной войны, также бывшего стрелка ВОХР и долгожителя – ей 93 года, сообщает управление Росгвардии по ХМАО – Югре.

Вместе с теплыми словами поздравлений с Днем пожилых людей и пожеланиями доброго здоровья сотрудники Росгвардии вручили Уважаемым ветеранам продуктовые корзины и сухие пайки. От имени Управления Росгвардии по ХМАО – Югре пожелали им радостных событий в жизни, и несмотря на возраст, оставаться сильными и уверенными в завтрашнем дне, за который они боролись в суровые годы войны.