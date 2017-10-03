Экспертный совет Высшей аттестационной комиссии (ВАК) рекомендовал лишить министра культуры Владимира Мединского диссертации с формулировкой «ненаучность», сообщает «Meduza».

Источники заявили, что за лишение Мединского ученой степени проголосовали 17 членов совета, против — трое, один воздержался. Данное решение было принято, не смотря на заключение диссертационного совета, который ранее постановил, что оснований для лишения Мединского ученой степени нет.

На данном этапе решение также должно быть утверждено президиумом ВАК и Министерством образования и науки.

«Ни в теории, ни в практике нет ни малейшей возможности, чтобы министерство не издало приказ [о лишении Мединского ученой степени]. Если только Мединский не заминирует здание ВАК, не обольет его бензином и не сожжет, он, конечно же, будет лишен степени через непродолжительное время», — рассказал «один из основателей движения «Диссернета» (занимается исследованием диссертаций) Андрей Заякин.

«Это всего лишь рекомендация и никакого последствия она не имеет, все будет решаться на следующем [уровне] — на президиуме ВАК», — заявил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.