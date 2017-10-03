Сургутский бренд высокого искусства «60 параллель» празднует свой первый юбилей

В Сургуте открылся юбилейный фестиваль искусств «60 параллель»

Созданный в Сургуте бренд высокого искусства празднует свой первый юбилей. Первыми зрителями «60 параллели» 2017 года стали жители Ханты-Мансийска. Для них прозвучал концерт-посвящение Людмиле Зыкиной «Ты тоже родился в России» в исполнении Государственного академического русского народного ансамбля «Россия». Он же открыл в минувшую пятницу фестиваль в Сургуте.

Как заявляют организаторы – коллектив Сургутской филармонии, горожанам представят восемь концертов и одну киновстречу. «Для творческих людей фестиваль уже давно ассоциируется с нашим городом. Это проект именно Сургутской филармонии. В России таких единицы. И мы очень гордимся им», – говорит председатель комитета культуры и туризма администрации Сургута Владимир Фризен.

«60 параллель» прочно заняла свою нишу в фестивальной палитре России. Мы формируем здесь звезд, и в Сургуте у них уже есть свои поклонники. Одним из самых почетных гостей фестиваля будет Государственный академический симфонический оркестр России имени Е.Ф. Светланова из Московской филармонии. И те, кто купил или купит билет на этот концерт, – настоящие счастливцы», – уверен директор Сургутской филармонии Яков Черняк.

К слову о звездах, которых формирует фестиваль. Именно «60 параллель» помогла получить зарубежную известность одной лянторской исполнительнице. В этом году сургутской звездой, которая выйдет на одну сцену с зарубежными исполнителями, станет Алена Поль. Она исполнит несколько композиций вместе с исландским пианистом Хальтуром Свейнссоном, его коллегой-гитаристом Хейином Зиска Давидсеном, а также струнным квартетом Сургутской филармонии.

Фестиваль «60 параллель» завершится 21 октября. Ознакомиться с программой мероприятия можно на официальном сайте Сургутской филармонии.