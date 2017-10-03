​Сургутские полицейские задержали вора-собутыльника

В дежурную часть полиции поступило заявление от сургутянина 1980 года рождения, который сообщил, что у него пропала банковская карта и сотовый телефон. Стражи правопорядка в ходе расследования поймали подозреваемого — знакомого потерпевшего, с которым последний распивал спиртные напитки.

Собутыльник оказался с темным прошлым — ранее он уже привлекался к ответственности за совершение кражи, угона и преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Сейчас рецидивисту грозит лишение свободы на пять лет.