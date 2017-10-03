25 октября – 1 ноября сургутский музыкально-драматический театр приглашен Россотрудничеством в ФРГ на гастроли в Берлин. Однако перед отъездом на гастроли пластический спектакль «Tango del Norte» представят сургутянам 10 и 11 октября в 19.00.

Выступления пройдут на сцене Русского дома в Берлине, стоит отметить, что он уже трижды принимал сургутский театр. Ключевым спектаклем гастролей станет премьера прошлого творческого сезона – пластический спектакль «Tango del Norte (Танго Севера)». Автор идеи, режиссер – художественный руководитель Сургутского театра Владимир Матийченко.