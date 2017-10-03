​Двух воришек поймали сургутские полицейские на месте преступления

Сургутские полицейские поймали двух молодых воров на месте преступления. Парни 1995 и 1997 года рождения в конце сентября проникли на дачу, где похитили с машины «Зил» две аккумуляторные батареи, пилу и два домкрата, причинив их хозяину ущерб на более чем 27 тысяч рублей. Видимо, первая удачная попытка воодушевила воров, и они в этот же день проникли еще на одну дачу, где их и поймали стражи правопорядка. На мужчин заведены два уголовных дела за кражу и попытку кражи.