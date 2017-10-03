16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  57,8134   EUR  67,9076  

Коммунисты в очередной раз хотят сократить новогодние каникулы

Связано это с тем, что россияне в начале нового года остаются без зарплаты

Фото ntv.ru
Фото ntv.ru

КПРФ разрабатывают законопроект, согласно которому могут быть изменены новогодние праздничные дни, сообщает «РБК».

Таким образом, согласно новому законопроекту, КПРФ предлагают 31 декабря, 1, 2 и 3 января объявить нерабочими новогодними праздничными днями, а 4, 5, 6 и 8 января исключить из каникул.

Партия отмечает, что они получили большое число обращений от граждан, с просьбой сократить количество выходных дней на новогодних каникулах. Связано это с тем, что россияне в начале нового года остаются без зарплаты.

В качестве альтернативы новогодним праздникам КПРФ предлагают сделать выходными 18 марта (день присоединения Крыма к России) и 7 ноября (день Октябрьской революции).

Законопроект направлен в думский комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Напомним, что ЛДПР предлагала заменить новогодние каникулы дополнительным десятидневным отпуском. «А просто забирать выходные неправильно. Кроме того, 7 ноября в ЛДПР считают не праздничной, а трагической для страны датой госпереворота», — сказал депутат Ярослав Нилов (ЛДПР)


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 11:07, просмотров: 262, комментариев: 2


QR код
Комментарии:
Швондер
не нравится
Сегодня в 11:26
А может, они (роисяне) остаются без зарплаты по причине ее маленького размера?
tanatos49 Швондер
не нравится
Сегодня в 11:55
Работать не пробовали? А не пропивать всю получку?

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Курс доллара в октябре будет тяготеть к 60 рублям // АУДИО, ТЕКСТ

Курс доллара в октябре будет тяготеть к 60 рублям // АУДИО, ТЕКСТ
Пятина Валерия финансовый советник Сургутского филиала БКС Премьер Сегодня в 11:15
182 1
​Депутаты поддержали инициативу ветеранов // ФОТО

​Депутаты поддержали инициативу ветеранов // ФОТО
За два дня была расчищена территория, завезены и высажены 38 деревьев
Анна Калугина Сегодня в 10:13
181 0
​По синусоиде истории

​По синусоиде истории
Мы выращиваем русофобов своим отношением к мигрантам как к людям второго сорта, к которым относимся, мягко говоря, недружелюбно
Атанас Атанасов, председатель Сургутского Болгарского землячества 02 октября в 11:36
618 24
Аудитория siapress.ru приняла неоднозначную позицию по фильму «Матильда» // ИНФОГРАФИКА

Аудитория siapress.ru приняла неоднозначную позицию по фильму «Матильда» // ИНФОГРАФИКА
Однако в Госдуме фильм оценили положительно
Редакция СИА-ПРЕСС 02 октября в 10:54
246 0
​Семнадцать мгновений семьи

​Семнадцать мгновений семьи
«НГ» побывал в гостях у многодетной четы Гатауллиных — участников конкурса «Семья года — 2017»
Лилия Сулейманова 30 сентября в 16:54
457 0
​Алексей Водовозов: «Прививаться от инфекций, к которым есть вакцины, — общественный долг»

​Алексей Водовозов: «Прививаться от инфекций, к которым есть вакцины, — общественный долг»
Чтобы вызвать конфликт, надо совместить в одном шоу ученого и фрика
Артем Мазнев, Надежда Макаренко 30 сентября в 11:07
431 0
​Как голые землекопы помогут людям продлить жизнь?

​Как голые землекопы помогут людям продлить жизнь?
Эти необычные африканские млекопитающие обладают свойствами, которым можно только позавидовать - они очень долго живут и не стареют, не болеют раком, не чувствуют боль
Инна Воробей 29 сентября в 15:48
658 4
Сургутская неделя. ​От высадки геологов до остановок с обогревом

Сургутская неделя. ​От высадки геологов до остановок с обогревом
Итоги прошедшей сургутской недели
Олег Владимиров 29 сентября в 15:05
572 2
Стеклянные бутылки тюменского производства начали поставлять в Киргизию

Стеклянные бутылки тюменского производства начали поставлять в Киргизию
В планах - выход на рынок еще одной страны.
Никита Шаганенко 29 сентября в 12:12
387 1
​Наводим мосты. В городском парке культуры и отдыха «Нефтяник» проводят реконструкцию моста

​Наводим мосты. В городском парке культуры и отдыха «Нефтяник» проводят реконструкцию моста
Территория доступна для посетителей, а все аттракционы продолжают принимать гостей
Артем Мазнев 29 сентября в 14:14
385 0
​Татьяна Османкина: «Чтобы дети Сургутского района учились в одну смену, необходимо построить пять школ»

​Татьяна Османкина: «Чтобы дети Сургутского района учились в одну смену, необходимо построить пять школ»
В школах дефицит мест из-за того, что перед нами стоит задача перевести всех детей в односменный режим обучения
Лилия Сулейманова 29 сентября в 12:34
641 0
Владимир Якушев: Единственная задача бизнеса - создавать рабочие места

Владимир Якушев: Единственная задача бизнеса - создавать рабочие места
Губернатор Тюменской области предложил снизить давление на предпринимателей.
Никита Шаганенко 29 сентября в 11:51
295 0
​Отдохнули и хватит. Депутаты сургутской думы провели одну из самых продуктивных рабочих сессий

​Отдохнули и хватит. Депутаты сургутской думы провели одну из самых продуктивных рабочих сессий
Артем Мазнев 29 сентября в 11:44
478 3
Ничего, кроме ботанического сада, там быть не может

Ничего, кроме ботанического сада, там быть не может
Я не знаю, почему было принято такое решение, и что понимается под «благоустройством», но мне хотелось бы, чтобы ботанический сад, как уникальное место не только для Сургута, но и для всего Севера, было сохранено
Владимир Браташов, бывший заместитель главы Сургута 28 сентября в 17:38
1078 4
В Тюмени успешно провели первые операции по пересадке почки

В Тюмени успешно провели первые операции по пересадке почки
Оба пациента - мужчина и женщина - чувствуют себя хорошо.
Никита Шаганенко 28 сентября в 15:49
436 0
​Наталья Зубаревич: «Ханты-Мансийский округ когда-то был очень-очень богат. Но теперь – нет»

​Наталья Зубаревич: «Ханты-Мансийский округ когда-то был очень-очень богат. Но теперь – нет»
Василий Мирский 28 сентября в 15:58
3359 4
Больше мнений
Сетевое издание
© ООО «Северпечать», 2016.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон: +7 (3462) 44-23-23

Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика