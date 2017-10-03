Коммунисты в очередной раз хотят сократить новогодние каникулы

КПРФ разрабатывают законопроект, согласно которому могут быть изменены новогодние праздничные дни, сообщает «РБК».

Таким образом, согласно новому законопроекту, КПРФ предлагают 31 декабря, 1, 2 и 3 января объявить нерабочими новогодними праздничными днями, а 4, 5, 6 и 8 января исключить из каникул.

Партия отмечает, что они получили большое число обращений от граждан, с просьбой сократить количество выходных дней на новогодних каникулах. Связано это с тем, что россияне в начале нового года остаются без зарплаты.

В качестве альтернативы новогодним праздникам КПРФ предлагают сделать выходными 18 марта (день присоединения Крыма к России) и 7 ноября (день Октябрьской революции).

Законопроект направлен в думский комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Напомним, что ЛДПР предлагала заменить новогодние каникулы дополнительным десятидневным отпуском. «А просто забирать выходные неправильно. Кроме того, 7 ноября в ЛДПР считают не праздничной, а трагической для страны датой госпереворота», — сказал депутат Ярослав Нилов (ЛДПР)