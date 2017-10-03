В Сургуте запущен проект «Равные возможности детям»

По инициативе Общероссийского народного фронта (ОНФ) в медицинском институте Сургутского госуниверситета запущен проект «Равные возможности детям».

Таким образом, школьники Сургута, желающие стать врачами, могут посещать бесплатные курсы по основам лечебного дела.

Отмечается, что работа со школьниками по профориентации ведется с 2006 года. Школу юного медика ежегодно посещают более 100 одиннадцатиклассников. Однако теперь школьниками будут заниматься студенты. Они смогут доступно объяснить на понятном языке все тонкости профессии.

«Разница в возрасте между нашими студентами и школьниками небольшая, а потому контакт между волонтерами и учащимися налаживается достаточно быстро. Слушатели школы юного медика очень уважают своих «педагогов», поскольку к работе в этом проекте мы стараемся привлекать успешных студентов, – рассказала директор медицинского института БУ ВО «Сургутский государственный университет» Людмила Коваленко. – Они своим личным примером показывают, как прошли тот же путь от школьной скамьи, который только предстоит преодолеть школьникам, как загорелись своей будущей специальностью и какие возможности им предоставляет медицинский институт СурГУ».

В этом году желающим посещать лекции предлагают пройти тестирование, чтобы определить профессиональные склонности подростка и помочь с выбором специализации.

«Тест состоит из нескольких десятков вопросов, которые определяют склонности, навыки и предпочтения интервьюируемого, – отмечает кандидат биологических наук, доцент Татьяна Солтыс. – Ввиду того, что обучение в медицинском институте длительное, многим родителям хочется быть уверенными в том, что их ребенок спустя половину пути обучения не скажет, что совершил ошибку. Такой тест помогает

По инициативе югорского отделения ОНФ в регионе по аналогичной схеме проводятся бесплатные курсы для будущих абитуриентов по целому спектру профессий.