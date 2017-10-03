Суд не принял иск Поклонской от лица Романовых к создателям фильма «Матильда»

Октябрьский районный суд Петербурга отказал в принятии иска о защите чести и достоинства родственницы семьи Романовых Ольги Куликовской-Романовой к студии «Рок» режиссера «Матильды» Алексея Учителя, сообщают «Ведомости».

Пресс-служба суда Санкт-Петербурга пояснила, что отказ связан с нарушениями норм Гражданского процессуального кодекса. «Срок для устранения недостатков был установлен до 30 сентября 2017 г. На сегодняшний день судом не получено каких-либо документов, позволяющих принять иск к производству. Определение суда об оставлении иска без движения было получено истцом 19 сентября 2017 г. Частная жалоба в суд не поступала»,— отметили в пресс-службе.

Напомним, что 10 сентября Наталья Поклонская от имени Куликовской-Романовой подала в Октябрьский суд Санкт-Петербурга иск о защите чести и достоинства против Алексея Учителя.