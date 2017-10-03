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Facebook заявил, что рекламные объявления на острые социальные темы оплачены пророссийскими заказчиками

Facebook рассказал, что рекламные объявления на острые социальные темы были оплачены пророссийскими заказчиками, их посмотрели около 10 млн человек, сообщают «Ведомости».

Рекламные объявления касались в основном проблем секс-меньшинств, расовых вопросов, миграционных проблем, права ношения оружия. Отмечается, что 44 процента данной аудитории увидели объявления до президентских выборов, а 56 процентов после.

Интересно, что 25 процентов объявлений и вовсе небыли отображены, поскольку они показываются в зависимости от релевантности запросов, но могут и вовсе не показываться.

Всего на оплату материалов было потрачено менее $1000. За некоторые из них оплата происходила в рублях. Однако соцсеть оговаривается, что это – не показатель виновности. «Подавляющее большинство рекламодателей, которые платят в российской валюте, как и подавляющее большинство людей, которые обращаются к Facebook из России, ничего плохого не делают», – отмечается в блоге.


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Сегодня в 09:42, просмотров: 207, комментариев: 1


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Комментарии:
tanatos49
не нравится
Сегодня в 10:56
Что? Русские варвары платили Facebook? Целую тысячу баксов?!
Виновны! Во всех грехах! Путин!11111
PS
Что за идиоты.

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