По данным российского МИД, американские власти заняли здание генконсульства России в Сан-Фрнциско, сообщают «Ведомости».

Они взломали двери и провели обыск в резиденции. «Власти США не вняли голосу разума и не отказались от своих противоправных намерений... Ими полностью захвачены все помещения генерального консульства России в Сан-Франциско - жилая часть его административного здания, в служебной зоне которого уже месяц хозяйничают американские спецслужбы, и отдельная резиденция генконсула», – говорится в заявлении.

МИД РФ заявляет, что , что Вашингтон грубо нарушил международное право. «С декабря прошлого года американцы силой захватили уже пять российских дипломатических объектов, являющихся нашей собственностью», - отметили в ведомстве.