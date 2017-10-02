Число раненых в Лас-Вегасе возросло до 515 человек

Число погибших в следствии стрельбы в Лас-Вегасе выросло до 58 человек, сообщают «Ведомости».
Также резко возросло количество раненых. ABC сообщают со ссылкой на местную полицию о 515 раненых.
Ранее портал www.siapress.ru сообщил, что в Лас-Вегасе в результате стрельбы по участникам кантри-фестиваля погибли 50 человек, более 200 получили ранения. «Исламское Государство» (организация запрещенная в России) заявили, что мужчина открывший огонь их «солдат».
Роботы против учителей. Кто и чему будет учить наших детей? // Онлайн-конференция с представителями образовательного центра Lingua 5 октября 12:00