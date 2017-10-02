​Террористы «ИГ» заявили, что стрелок открывший стрельбу в Лас-Вегасе их «солдат»

Террористы «Исламского государства» (запрещенная организация в России) заявили, что стрельбу по участникам кантри-фестиваля устроил Стивен Пэддок, как они отмечают их «солдат», сообщает «Meduza»
ИГ заявляют, что он принял ислам «много месяцев назад». Однако ни каких конкретных свидетельств о причастности Пэддока к террористам не приводится. Полиция версию теракта пока не рассматривает.
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