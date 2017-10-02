При неблагоприятных условиях Минфин может перейти от внешних займов к внутренним

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия готова на протяжении трех лет поддерживать уровень внешних займов в районе $3 млрд, однако при неблагоприятных условиях ведомство перейдет ко внутренним займам, сообщает «Интерфакс».

Минфин выразил готовность занять такой же объем на внутреннем рынке.

Изначально в федеральном бюджете на 2017 год предусматривалось заимствование на $7 миллиардов. Однако Россия разместила два транша евробондов со сроками обращения 10 и 30 лет на общую сумму $3 миллиарда, а оставшуюся сумму зарезервировала под обмен старых еврооблигаций России на новые долговые бумаги.