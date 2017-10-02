Правительство РФ ужесточит контроль за авиакомпаниями

Правительство РФ готовит изменения, согласно которым, будет ужесточен контроль за авиарынком. Изменения должны исключить ситуации, подобные произошедшей с «ВИМ-Авиа», сообщает «Интерфакс».
«Готовим проект нормативно-правового акта, проект закона, который устанавливал бы более жесткую систему контроля за деятельностью авиакомпаний, ввел бы показатели финансовой устойчивости, а также обеспечил бы страхование пассажиров от подобных ситуаций», – сказал вице-премьер Аркадий Дворкович.
Законопроект должен быть внесен в правительство «в ближайшие недели».
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