Правительство РФ ужесточит контроль за авиакомпаниями

Ничего, кроме ботанического сада, там быть не может

Я не знаю, почему было принято такое решение, и что понимается под «благоустройством», но мне хотелось бы, чтобы ботанический сад, как уникальное место не только для Сургута, но и для всего Севера, было сохранено