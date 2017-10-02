​Международное рейтинговое агентство Fitch повысило прогноз роста ВВП России до 2 процетов

Международное рейтинговое агентство Fitch вновь повышает рейтинг России. На данный момент речь идет о росте ВВП России на 2017 год до 2 процентов с 1,6 процента, сообщают «Ведомости».

«Экономический рост во II квартале 2017 г. ускорился до 2,5% в годовом выражении по сравнению с 0,5% в I квартале благодаря частному потреблению и инвестициям», - отмечают эксперты Fitch.

Fitch отмечают низкий уровень безработицы и повышение доходов населения. Как сообщается в Global Economic Outlook (GEO), в 2017 г. ожидается подъем глобального ВВП на 3,1% против предполагавшихся в июне 2,9%. На следующий год оценка повышена до 3,2% с 3,1%.

«Глобальная экономика заметно улучшилась в этом году, и теперь, похоже, она сможет показать самый значительный прирост с 2010 г. Развитые экономики получают выгоду от улучшения ситуации на рынках труда и поддерживающей макроэкономической политики, в то время как экономический подъем в государствах с развивающейся экономикой (EM) возвращается к четырехлетнему максимуму на фоне роста в Китае и восстановления спроса во многих крупных странах - производителях сырья», – сообщается в обзоре Fitch.