В соответствии с конституцией Испании референдум о независимости Каталонии был незаконным

Официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас заявил, что референдум о независимости Каталонии был незаконным в соответствии с конституцией Испании, сообщает «Коммерсант».
«Это внутренний вопрос Испании, который должен быть разрешен в рамках испанского правового порядка»,— приводит Reuters слова господина Схингаса.
Господин Схингас также рассказал, что на сегодня запланирована встреча руководства Еврокомиссии с премьер-министром Испании Мариано Рахоем.
Напомним, 2 млн 20 тыс. (90 процентов) голосовавших жителей Каталонии проголосовали за отделение от Испании, такие данные предоставил официальный представитель правительства Каталонии Жорди Туруль.
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