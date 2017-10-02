​Вице-премьер Аркадий Дворкович сообщил, что некоторые авиакомпании рассматривают варианты покупки «ВИМ-Авиа»

Вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что некоторые авиакомпании рассматривают варианты покупки «ВИМ-Авиа», сообщает «Интерфакс».

«Будет ли дальше существовать авиакомпания, пока нет полного понимания. Есть инвесторы, которые рассматривают для себя вариант покупки компании вместе с долгами, но эта работа завершится в ближайшие дни по результатам анализа», – сказал Дворкович

Он отметил, что на данный момент решается вопрос погашения задолженностей по зарплатам пилотам и стюардессам, а также других членов экипажей.

Также он заявил, что чартерную программу «ВИМ-Авиа» закроют до 7 откября.

«Сейчас нет проблем с арестом, задержкой самолетов в аэропортах, которых достаточно, чтобы завершить всю работу. Мы планируем, что крайний срок, когда она завершится - это 7 октября, это все пассажиры с плановыми сроками вылета вернутся домой. Постараемся все сделать даже до пятого октября», – сказал Дворкович.