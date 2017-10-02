ВЦИОМ: четверть россиян ничего не слышали о сталинских репрессиях

ВЦИОМ провел очередной опрос, на этот раз темой опроса стали Сталинские репрессии. Россиян спросили, слышали ли они, что «в 30-40 гг. XX в. применялись преследования по политическим мотивам», сообщают «Ведомости».
Согласно данным опроса, 24 процента респондентов заявили, что впервые узнали о репрессиях от интервьюеров. При этом директор ВЦИОМа Валерий Федоров заявил о зависимости знаний от возраста: среди граждан старше 60 лет 86 процентов знают о репрессиях, в самой молодой группе (18-24 года) - всего 54 процента.
23 процента респондентов оценили число жертв репрессий в сотни тысяч человек, 19 процентов – в миллионы граждан, 17 процентов – в десятки тысяч человек, отметил Федоров.
Стоит отметить, что 36 процентов опрощенных заявили, что репрессии реследовали государственные цели, 45 процентв граждан считают, что руководство страны преследовало личные цели.
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