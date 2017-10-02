Центробанк заявил о возможном слиянии «ФК Открытие» и Бинбанка

Первый зампред Центробанка Дмитрий Тулин заявил о возможном слиянии «ФК Открытие» и Бинбанка, сообщает «РБК».

Оба банка на данный момент находятся на санации у ЦБ. «С большой степенью вероятности Бинбанк будет в перспективе присоединен к «ФК Открытие». В определении кандидатуры руководителя Бинбанка на период до объединения двух банков, по-видимому, уместно участвовать будущему руководству «ФК Открытие», — сказал Тулин

Тулин отмечает, что санация «ФК Открытие» и Бинбанка не окажет влияния на конкуренцию в банковском секторе. «Есть серьезные исследования и в нашей стране, и за рубежом, убедительно доказывающие, что не существует прямой зависимости между показателем концентрации банковских операций и уровнем конкуренции в банковском секторе», — сказал Тулин.

Первый зампред ЦБ также заявил, что «закон одинаков для всех» в ответ на вопрос будут ли у топ-менеджеров Бинбанка изъяты средства с личных счетов в ходе процедуры санации (как ранее произошло с топ-менеджерами «ФК Открытие»).

«Я бы только подчеркнул, что подавляющему большинству банковских сотрудников списания не угрожают», — уточнил он.