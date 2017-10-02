В Великобритании обанкротилась крупная авиакомпания, сообщает «Meduza».

Управление гражданской авиации Великобритании сообщает о 110 тысячах туристов за рубежом с билетами на рейсы Monarch Airlines. Еще около 300 тысяч билетов на рейсы этой авиакомпании были забронированы.

Вероятно это крупнейший крах по числу затронутых пассажиров в Великобритании.

2 октября у компании Monarch Airlines истек срок действия лицензии, а продлить его компания не смогла.