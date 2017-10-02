В Великобритании обанкротилась крупная авиакомпания, сообщает «Meduza».
Управление гражданской авиации Великобритании сообщает о 110 тысячах туристов за рубежом с билетами на рейсы Monarch Airlines. Еще около 300 тысяч билетов на рейсы этой авиакомпании были забронированы.
Вероятно это крупнейший крах по числу затронутых пассажиров в Великобритании.
2 октября у компании Monarch Airlines истек срок действия лицензии, а продлить его компания не смогла.
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