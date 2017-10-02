В Сургуте благоустроили Аллею ветеранов

В минувшие выходные на Аллее ветеранов, которая находится на городском кладбище, депутаты думы Сургута, члены Молодежной Палаты и сотрудники предприятий города высаживали деревья.

Инициатива благоустройства места захоронений участников Великой Отечественной войны принадлежала сургутским ветеранам. В конце лета они обратились за помощью к председателю думы города Надежде Краснояровой.

Спикер сургутского парламента инициативу поддержала и привлекла всех депутатов и членов Молодежной Палаты. За два дня была расчищена территория, завезены и высажены 38 деревьев.

Высадка деревьев - лишь первый этап по благоустройству места захоронений участников войны. В соответствии с проектом реконструкции Аллеи ветеранов, будет перенесен мемориал, выложены дорожки, обустроены площадки, установлены скамейки и т.д.

Планируется, что в будущем Аллея ветеранов станет местом, где будет проходить церемония возложения венков и цветов участниками Парада Победы.