Хостелы могут быть легализованы, как вид гостиничных услуг

Депутаты от «Единой России» Александр Сидякин и Павел Качкаев из комитета Госдумы по ЖКХ готовят поправки, согласно которым можно будет размещать хостелы в жилых домах при согласии жильцов, сообщает «Meduza».
Сидякин поясняет, что для открытия хостела нужно будет заручиться согласием как минимум трети жителей подъезда и половины жильцов дома. Также он отметил, что возможно у соседних домов будет право на вето.
Таким образом, хостелы фактически будут легализованы, как вид гостиничных услуг. Уже работающим хостелами также придется заручится согласием жильцов на работу такой гостиницы.
Роботы против учителей. Кто и чему будет учить наших детей? // Онлайн-конференция с представителями образовательного центра Lingua 5 октября 12:00