Хостелы могут быть легализованы, как вид гостиничных услуг

Депутаты от «Единой России» Александр Сидякин и Павел Качкаев из комитета Госдумы по ЖКХ готовят поправки, согласно которым можно будет размещать хостелы в жилых домах при согласии жильцов, сообщает «Meduza».

Сидякин поясняет, что для открытия хостела нужно будет заручиться согласием как минимум трети жителей подъезда и половины жильцов дома. Также он отметил, что возможно у соседних домов будет право на вето.

Таким образом, хостелы фактически будут легализованы, как вид гостиничных услуг. Уже работающим хостелами также придется заручится согласием жильцов на работу такой гостиницы.