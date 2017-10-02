Песков связал отставки губернаторов с ротационным периодом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что волна губернаторских отставок связана с ротационным периодом, сообщают «Ведомости».
«Безусловно, сейчас происходит ротационный процесс в губернаторском корпусе», – сказал Песков.
Он отметил огромное количество информации и что некоторая не соответствует действительности. «Ориентируйтесь на те сообщения, которые даем мы. Естественно, о принятых решениях мы сразу вас информируем и продолжим это делать», – заявил пресс-секретарь президента.
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