В мобильном приложении «Госуслуги» произойдет масштабное обновление

В приложении «Госуслуги» произойдет масштабное обновление, об этом сообщает министерство связи и массовых коммуникаций РФ.

Отмечается, что главная страница станет полноценным помощником пользователя. На ней будет отображаться ход оказания госуслуг, она будет напоминать о записях на прием к врачу или в государственный орган. А также уведомлять о необходимости оплатить госпошлину по заказанным услугам и возможности получить скидку 30 процентов при ее оплате.

«Первая версия мобильного приложения была запущена пять лет назад. С тех пор значительно увеличилось количество госуслуг в электронном виде, возросли возможности телефонов и планшетов. Разрабатывая новую версию приложения, мы учитывали опыт и потребности пользователей электронных госуслуг», — сказал директор Департамента развития электронного правительства Минкомсвязи России Владимир Авербах. По нашим расчетам, мобильное приложение станет приоритетным каналом получения наиболее популярных услуг, что приведет к росту потребления электронных услуг в целом. Это позволит выполнить Указ Президента №601».