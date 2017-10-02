КНДР заявили об ударных средствах «которые не поддаются воображению»

Центральная газета КНДР Nodong Sinmun заявляет, что страна решительно настроена на то, чтобы «уничтожить американских империалистов», сообщает «ТАСС».
«Народ и армия КНДР решительно настроены на то, чтобы «уничтожить американских империалистов и любой ценой добиться воссоединения родины», – подчеркивает издание.
КНДР уверены, что в противоборстве с США, Северная Корея «обладающая самостоятельно созданными мощными ударными средствами, которые не поддаются воображению, наверняка одержит победу».
Роботы против учителей. Кто и чему будет учить наших детей? // Онлайн-конференция с представителями образовательного центра Lingua 5 октября 12:00