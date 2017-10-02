Нобелевскую премию получат три профессора за изучение молекулярных механизмов

Профессорам Джеффри Холлу, Майклу Розбашу и Майклу Янгу присудили нобелевскую премию по медицине, сообщает «РБК» об этом объявил нобелевский комитет в Стокгольме.

Премия присуждена за изучение молекулярных механизмов, регулирующих циркадные ритмы организма, так называемых «клеточных часов». Сумма каждой из премии в 2017 году составит 9 миллионов шведских крон (один миллион долларов США).

Стоит отметить, что церемония награждения представленных в понедельник лауреатов пройдет по традиции 10 декабря в день кончины основателя Нобелевских премий – шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля (1833–1896).