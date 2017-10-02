Вылет рейса «ВИМ-Авиа» с югорчанами на борту вновь откладывается: людей возят из отеля в аэропорт и обратно

Пока оперативный штаб Минтранса докладывает о положительных результатах работы и тысяче вывезенных из Турции пассажиров «ВИМ-Авиа», «застрявших» туристов из Югры туоператоры катают между отелем и аэропортом Антальи. Важно отметить, что рейсы в Москву самолеты проблемной авиакомпании осуществляют без проблем, чего не скажет о полетах в регионы. Рейс в Нижневартовск авиавласти анонсировали еще 30 сентября, однако лайнер не вылетел в ХМАО до сих пор.

«Рейс 9162 Анталия Нижневартовск снова отменён, туроператор тез тур выселил туристов в 12.00 01.10.17 из номеров и привёз в аэропорт в 21.00 01.10.17, доставив туристов в аэропорт представитель тез тура объявил что рейс отменили и нас снова развезут по отелям, зачем лгать на всю страну, что нас отправили в Нижневартовск на данный момент 02.10.17г 0.26 все находятся аэропорту с нами дети и пожилые люди как так можно!!!!», - написала вартовчанка Наталья Соколова (пунктуация, орфография сохранены, - прим. ред.).

Долгожданный самолет должен прибыть в Нижневартовск сегодня. Однако время прибытия лайнера менялось уже трижды. Сначала его ждали в 10 часов, затем в 15 часов 25 минут, потом в 17 часов 25 минут. Сейчас предварительное время прибытия в 21 час 25 минут.

Напомним, этим самолетом домой вернутся жители столицы Самотлора, Нижневартовского района, Сургута, а также других городов восточной части Югры и туристы из г. Стрежевой (Томская область). По данным siapress.ru, на борту в общей сложности будет находиться около 200 человек.