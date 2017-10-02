72 процента россиян не исключают возможность новых терактов

72 процента Россиян заявили, что не исключают возможность новых терактов и опасаются, что они или их близкие могут пострадать 66 процентов респондентов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на «Левада-Центр».

В свою очередь 14 процентов отрицают возможность новых терактов. Также 14 процентов затруднились с ответом.

13 процентов опрощенных отметили, что уверены в том, что они, не станут жертвами теракта, а 12 процентов просто не задумывались на эту тему.

Опрос проводился среди 1600 человек в 137 населенных пунктах.