72 процента россиян не исключают возможность новых терактов

72 процента Россиян заявили, что не исключают возможность новых терактов и опасаются, что они или их близкие могут пострадать 66 процентов респондентов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на «Левада-Центр».
В свою очередь 14 процентов отрицают возможность новых терактов. Также 14 процентов затруднились с ответом.
13 процентов опрощенных отметили, что уверены в том, что они, не станут жертвами теракта, а 12 процентов просто не задумывались на эту тему.
Опрос проводился среди 1600 человек в 137 населенных пунктах.
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