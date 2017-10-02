В результате стрельбы в Лас-Вегасе погибло более 20 человек

Шериф Лас-Вегаса объявил, что в результате нападения во время концерта погибли более 20 человек, сообщает «Медуза». Свыше ста получили ранения. Среди погибших оказались в том числе офицеры полиции, которые присутствовали на концерте как зрители

Убитый в перестрелке нападавший был местным жителем. Полиция разыскивает его знакомую.

Нападение произошло во время фестиваля кантри-музыки около казино «Мандалай Бэй». Из-за перестрелки был перекрыт центральный бульвар Лас-Вегаса, приостановлены полеты в городском аэропорте. О мотивах преступника пока ничего не сообщается.