В результате стрельбы в Лас-Вегасе погибло более 20 человек

Шериф Лас-Вегаса объявил, что в результате нападения во время концерта погибли более 20 человек, сообщает «Медуза». Свыше ста получили ранения. Среди погибших оказались в том числе офицеры полиции, которые присутствовали на концерте как зрители
Убитый в перестрелке нападавший был местным жителем. Полиция разыскивает его знакомую.
Нападение произошло во время фестиваля кантри-музыки около казино «Мандалай Бэй». Из-за перестрелки был перекрыт центральный бульвар Лас-Вегаса, приостановлены полеты в городском аэропорте. О мотивах преступника пока ничего не сообщается.
Роботы против учителей. Кто и чему будет учить наших детей? // Онлайн-конференция с представителями образовательного центра Lingua 5 октября 12:00