В отношении священнослужителя, ездившего в нетрезвом виде 17 сентября, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по г. Сургут.

Дело возбуждено по ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). Санкции по данной статье подразумевают лишение свободы на срок до двух лет.

«В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – сообщает пресс-служба ведомства.

«Стражи порядка установили, что ранее по решению мирового судьи данный гражданин был подвергнут административному наказанию за аналогичное правонарушение в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев», - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что 17 сентября сотрудники полиции остановили автомобиль Nissan, которым управлял пьяный мужчина, 1979 года рождения. При оформлении документов он оказал неповиновение полицейским. Однако в ходе заседания в Сургутском городском суде он признал вину.