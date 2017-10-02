90 процентов жителей Каталонии проголосовали за отделение от Испании

По итогам голосования на референдуме о независимости Каталонии она завоевала право стать независимой республикой, сообщает «ТАСС».

2 млн 20 тыс. (90 процентов) голосовавших жителей региона проголосовали за отделение от Испании, такие данные предоставил официальный представитель правительства Каталонии Жорди Туруль. «Это цифры, которыми мы располагаем на данный момент. Еще не досчитано порядка 15 тысяч бюллетеней, но можно сказать, что это окончательные результаты, потому что цифры почти не изменятся», – заверил Туруль.

Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон назвал такие результаты впечатляющими. «Впечатляющий ответ граждан. Легитимность и достоинство», — написал он в Twitter, комментируя результаты голосования.