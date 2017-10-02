Трамп: Я сказал Рексу Тиллерсону, что он зря тратит время в попытках вступить в переговоры с КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что время, которое тратит госсекретарь Рекс Тиллерсон на переговоры с КНДР потрачено впустую, сообщают «Ведомости».
«Я сказал Рексу Тиллерсону, нашему чудесном государственному секретарю, что он зря тратит время в попытках вступить в переговоры с Маленьким Человеком-Ракетой (имеется в виду Ким Чен Ын. — Ред.). Береги силы, Рекс, мы сделаем то, что необходимо сделать!» — написал Трамп в Twitter.
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