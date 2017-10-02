2 октября «ВИМ-Авиа» совершит 17 рейсов. Ситуация стабилизируется

Глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что на 2 октября запланировано 17 рейсах самолетами «ВИМ-Авиа», сообщает «Интерфакс».

«Также планируется выполнение дополнительных чартерных рейсов авиакомпаний AZUR air по маршруту Анталья-Москва, Red Wings по маршруту Анталья-Москва - четыре рейса. "Уральские авиалинии" по маршруту Анталья-Москва, 730 пассажиров планируем вывезти на четырёх рейсах. I-Fly по маршруту Анталья-Волгоград - 220 пассажиров одним рейсом. И будет помогать турецкий перевозчик Atlas Global по маршруту Анталья-Санкт-Петербург - 1164 пассажира, 7 рейсов», – сказал Нерадько.

Нерадько отметил продолжение переговоров с другими авиакомпаниями, в том числе с «Аэрофлотом». «Обязательства пока выполняются в полном объёме, удалось погасить эту напряжённость, и переводим работу авиакомпании в плановый режим», – добавил глава Росавиации.