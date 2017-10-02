«ВИМ-Авиа» с опозданием на неделю доставит застрявших в Турции туристов в Югру

Сегодня должен состоятся рейс авиакомпании «ВИМ-Авиа» из турецкой Антальи в Нижневартовск. Этим самолетом домой вернутся жители столицы Самотлора, Нижневартовского района, Сургута, а также других городов восточной части Югры и туристы из г. Стрежевой (Томская область). По данным siapress.ru, на борту в общей сложности будет находиться около 200 человек.

Как сообщили в международном аэропорту Нижневартовска, лайнер «ВИМ-Авиа» должен был прибыть в 10 часов (время местное), однако по решению перевозчика вылет из Антальи был задержан. Сейчас самолет с пассажирами ждут в 17 часов 25 минут.

Напомним, авиакомпания из-за нехватки денежных средств неожиданно для всех приостановила свою работу неделю назад. Об этом не были уведомлены даже туроператоры, сотрудничавшие с перевозчиком. К решению возникшей проблемы подключились власти страны, а также отечественные и зарубежные авиакомпании.