США намерены направить к берегам КНДР авианосную ударную группу во главе с атомным авианосцем Ronald Reagan

США намерены направить к берегам КНДР авианосную ударную группу ВМС во главе с атомным авианосцем Ronald Reagan, сообщают «Ведомости».
Ударная группа направлена к берегам КНДР с целью проведения совместных учений с Южной Кореей, об этом заявил представитель Сеула. Во время обучений корабли ВМС США и Южной Кореи будут тренироваться в обнаружении пусков и отслеживании траекторий полетов и перехватах северокорейских баллистических ракет.
«Мы ведем консультации с США по плану действий авианосной ударной группой, возглавляемой атомным авианосцем Ronald Reagan, в Восточном море в районе 15 октября», — сказал южнокорейский военный.
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