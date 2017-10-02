В окружной центр приезжает театр кукол из Нижневартовска

В Ханты-Мансийск с гастролями едет театр кукол «Барабашка» из Нижневартовска. На домашней сцене Театра кукол 7 и 8 октября гастролёры покажут спектакль по русской народной сказке «Зимовье зверей» для детей от 3 лет.

Информация по телефону 90-33-55.